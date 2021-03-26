جمعية الكشافة تبدأ مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لتنمية قدرات مساعدي مفوضي تنمية القيادات

الرياض - مبارك الدوسري

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم أمس مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لتنمية قدرات مساعدي مفوضي تنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية ، والذي تُنظمه افتراضيا المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي- بالتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية ويستمر حتى الحادي و الثلاثين من شهر مارس الحالي .

حيث أٌقيم حفل خطابي افتراضي بالمناسبة حضره رئيس اللجنة الكشفية العربية ورئيس جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي ، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، حيث بدأ بالقرآن الكريم تلاه القائد الكشفي محمد البرقاوي من المملكة العربية السعودية، عُرض بعد ذلك برومو عن الملتقى والاستعداد له ، القى بعده قائد الملتقى عبدالعزيز المطوع كلمة اشار فيها الى أن الملتقى يأتي من أجل تنمية قدرات شاغلي مهمة مساعدي مفوضي تنمية القيادات، للقيام بأدوارهم بكفاءة وفق سياسة الراشدون في الكشفية وخطة الجمعيات الكشفية الوطنية الأعضاء بالمنظمة ، تحدث بعد ذلك الأمين العام للمنظمة عمرو حمدي بكلمة أكد فيها على أهمية منح الشباب الفرصة لتطوير المهارات والمعرفة لتمكينهم من القيام بدور فعال في الحركة الكشفية وفي مجتمعاتهم ، وهو الأمر الذي أتخذه الإقليم باعتبار مشاركة الشباب من أهم المحاور الرئيسية في توفير إطار عالم أفضل لأعضائنا من الشباب ، وهو ما سيحقق التعلم على كيفية القيادة وكيف يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم ، عُرض بعد ذلك فلم تناول التنمية التي تشهدها دولة الكويت ، وابرز المعالم السياحية فيها .

حضر حفل الافتتاح ممثلي مجالس إدارات الجمعيات الكشفية العربية ، و مديري الإدارات الفنية بالإقليم الكشفي العربي ، و رؤساء واعضاء اللجان الكشفية العربية الفرعية.