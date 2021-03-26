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أمانة تبوك تنفذ أكثر من 8200 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أسبوع

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 8200 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=965490
المناطق_واس

نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 8256 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق (42) منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية, وإصدار (127) مخالفة لمنشآت مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية والاحترازية.
وشددت أمانة تبوك على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الجسدي، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي.

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