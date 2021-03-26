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تنظيف الشواطئ والحدائق ضمن أسبوع البيئة في عسير

تنظيف الشواطئ والحدائق ضمن أسبوع البيئة في عسير
http://almnatiq.net/?p=965492
المناطق_واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلا في إدارة البيئة ووحدات الوزارة في القحمة والحريضة والسعيدة وتثليث وتنومة العديد من المبادرات ضمن فعاليات أسبوع البيئة 1442هـ.
وشملت المبادرات تنظيف شواطئ القحمة والحريضة والبرك وسعيدة الصوالحة، وحملة توعوية عن المحافظة على البيئة والغطاء النباتي في حديقة المشهد بأبها، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والتطوعية في المنطقة، وشرح عن دور فرع الوزارة بالمنطقة في الحفاظ على البيئة، إلى جانب توزيع المئات من الشتلات.
ودشن محافظ تثليث محمد بن سعيد بن جزوا أسبوع البيئة 1441، تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا” بزراعة عدد من الأشجار في المحافظة، وتنظيف منتزه الأمير نايف وزراعة 100 شتلة من الشث والسدر في المنتزه.
وتواصل مشاتل فرع الوزارة بالمنطقة والمكاتب والوحدات التابعة له توزيع الشتلات على الجميع.

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