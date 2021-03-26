تنظيف الشواطئ والحدائق ضمن أسبوع البيئة في عسير

المناطق_واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلا في إدارة البيئة ووحدات الوزارة في القحمة والحريضة والسعيدة وتثليث وتنومة العديد من المبادرات ضمن فعاليات أسبوع البيئة 1442هـ.

وشملت المبادرات تنظيف شواطئ القحمة والحريضة والبرك وسعيدة الصوالحة، وحملة توعوية عن المحافظة على البيئة والغطاء النباتي في حديقة المشهد بأبها، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والتطوعية في المنطقة، وشرح عن دور فرع الوزارة بالمنطقة في الحفاظ على البيئة، إلى جانب توزيع المئات من الشتلات.

ودشن محافظ تثليث محمد بن سعيد بن جزوا أسبوع البيئة 1441، تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا” بزراعة عدد من الأشجار في المحافظة، وتنظيف منتزه الأمير نايف وزراعة 100 شتلة من الشث والسدر في المنتزه.

وتواصل مشاتل فرع الوزارة بالمنطقة والمكاتب والوحدات التابعة له توزيع الشتلات على الجميع.