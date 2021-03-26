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مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي يعقد أولى اجتماعاته ويقر التوجه الإستراتيجي

مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي يعقد أولى اجتماعاته ويقر التوجه الإستراتيجي
http://almnatiq.net/?p=965495
المناطق_واس

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي -عبر الاتصال المرئي- أمس, اجتماعه الأول برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأقر مجلس الإدارة التوجه الإستراتيجي للصندوق، وناقش الهيكل التنظيمي المقترح، والموازنة التشغيلية المقترحة وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وأكد سموه أن الصندوق سيعمل على تنمية قطاع الثقافة من خلال تحفيز الجهات العاملة في المجال الثقافي للمساهمة والاستثمار في القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الواعدة ومن أهم المحركات الداعمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
وأشار سموه إلى ما يحظى به القطاع الثقافي من دعم كبير وغير مسبوق من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.
‎وترتكز أعمال الصندوق على دعم منشآت القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والجمعيات العاملة في القطاعات الثقافية المختلفة، عبر تقديم برامج تنموية متنوعة بآليات مختلفة، لتطوير المشهد الثقافي بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق الرؤية.
كما يقدم الصندوق خدمات استشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة، وتكوين الشراكات الإستراتيجية الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاعات الثقافية.
ويرأس مجلس إدارة الصندوق، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي الأستاذ حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً للرئيس، وعضوية كل من معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وبدر بن عبدالله بن محمد العيسى، وسارة بن جماز السحيمي.

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