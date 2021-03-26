أمانة منطقة عسير: الالتزام بالضوابط الجديدة يؤجل تنفيذ عملية توزيع أراضي المنح

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أعلنت أمانة منطقة عسير بخصوص موعد التوزيع للقرعة العلنية الذي حددته بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٥، بأنه وحسب توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضرورة تطبيق الآليات الجديدة لتوزيع أراضي المنح التي نصت على تأجيل تنفيذ طلبات المنح حتى الانتهاء من الاليه الجديدة التي ستمكن المواطن من الحصول على الارض السكنية بكامل خدماتها ممايمكنه من البناء فورا دون اضطراره الى انتظار الخدمات التي قد تستغرق عدد من السنوات، وعليه فقد تم تأجيل توزيع المنح لحين الانتهاء من الآليه الجديدة في مواقع المخططات السكنية ثم بعد ذلك سيتم توزيع تنفيذ تطبيق المنح السكنية.