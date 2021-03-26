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اختتام مناورات تمرين ” عين الصقر ١” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية في جمهورية اليونان

اختتام مناورات تمرين ” عين الصقر ١” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية في جمهورية اليونان

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اختتام مناورات تمرين ” عين الصقر ١” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية في جمهورية اليونان

اختتام مناورات تمرين ” عين الصقر ١” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية في جمهورية اليونان
http://almnatiq.net/?p=965509

اختتمت اليوم في قاعدة سودا الجوية بجمهورية اليونان مناورات تمرين (عين الصقر – ١ ) المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية والتي استمرت على مدى اسبوعين . حيث اختتمت مناورات التمرين المكثفة في سماء البحر الابيض المتوسط، والتي شاركت بها طائرات القوات الجوية الملكية السعوديه “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” و”ميراج-٢٠٠٠” و “فانتوم ف-٤) ، والتي نُفذ بها العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي اشتملت على سيناريوهات متعددة .
من جانبه أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أن هذه المشاركة حققت بعد توفيق الله ثم دعم القيادة الرشيدة جميع الاهداف المنشودة في جميع المستويات والاصعدة، والذي أظهر قواتنا الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى الاقليمي و العالمي . واضاف العقيد الشهري أن حضور معالي رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الاول الركن فياض بن حامد الرويلي ومعالي رئيس هيئة الاركان اليوناني الفريق الركن قسطنطينوس فلوروس الى قاعدة سودا الجوية والوقوف على التمرين ومتابعة مجرياته بكل دقه ولقاء المشاركين وتحفيزهم لتقديم افضل ما لديهم وكذلك متابعة واشراف سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن/ تركي بن بندر بن عبدالعزيز لمراحل وفعاليات التمرين  لهو دليل على اهمية هذا التمرين والجهود الكبيرة التي سبقت اقامة هذا التمرين والذي يعتبر الاول من نوعه بين القوات الجوية الملكيه السعوديه والقوات الجوية اليونانيه الصديقه. 

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