احدث الأخبار

فيديو يرصد لحظة اصطدام قطاري سوهاج
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين على الأعيان المدنية في المملكة يكشف ارتهانهم للأجندة الإيرانية
أبرز المواد
 اختتام مناورات تمرين ” عين الصقر ١” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية في جمهورية اليونان
أبرز المواد
 “التحالف”: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 أمانة منطقة عسير: الالتزام بالضوابط الجديدة يؤجل تنفيذ عملية توزيع أراضي المنح
أبرز المواد
 الدفاع المدني بالمدينة المنورة يخمد حريق اندلع بعمارة شقق سكنية
أبرز المواد
 مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي يعقد أولى اجتماعاته ويقر التوجه الإستراتيجي
أبرز المواد
 تنظيف الشواطئ والحدائق ضمن أسبوع البيئة في عسير
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من 8200 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أسبوع
أبرز المواد
 الغامدي إلى رئيس رقباء بحرس الحدود
مجتمع المناطق
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,300 كرتون تمر في الضالع
أبرز المواد
 “الصحة”: أخذ اللقاح يساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية
أبرز المواد
فيديو يرصد لحظة اصطدام قطاري سوهاج

فيديو يرصد لحظة اصطدام قطاري سوهاج

أبرز المواد
الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين على الأعيان المدنية في المملكة يكشف ارتهانهم للأجندة الإيرانية

الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين على الأعيان المدنية في المملكة يكشف ارتهانهم للأجندة الإيرانية

أبرز المواد
اختتام مناورات تمرين ” عين الصقر ١” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية في جمهورية اليونان

اختتام مناورات تمرين ” عين الصقر ١” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية في جمهورية اليونان

أبرز المواد
“التحالف”: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

“التحالف”: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أبرز المواد

فيديو يرصد لحظة اصطدام قطاري سوهاج

فيديو يرصد لحظة اصطدام قطاري سوهاج
http://almnatiq.net/?p=965518
المناطق - الرياض

نشرت وسائل إعلام فيديو يرصد لحظة اصطدام قطاري سوهاج، في الحادث الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

ووفق الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة بأحد المنازل في قرية الصوامعة بين محطتي المراغة وطهطها، فإن القطار المميز رقم 157 كان متوقفا على شريط القطار حينما اصطدم به القطار المكيف رقم 2011 من الخلف.

وأظهر الفيديو لحظة اصطدام القطار المنطلق بسرعة بالقطار المتوقف، والدخان الكثيف الذي نتج عن الاصطدام.

ووفق مصدر أمني فإن حادث التصادم وقع في تمام الساعة 11:45 ظهرا وقبيل صلاة الجمعة مباشرة.


وشهدت محافظة سوهاج في صعيد مصر، تصادم قطارين في مركز طهطا، قبيل صلاة الجمعة،مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بالعشرات.

ووفقا لمصدر أمني صرح لموقع سكاي نيوز عربية، فور وقوع الحادث بأن التصادم وقع بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة، وذلك أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأضاف المصدر أنه فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية للمكان لإنقاذ الركاب ونقل المصابين والوقوف على عدد الضحايا وأسباب الحادث التي لم تتضح بعد، وسيتم إعلان التفاصيل كافة.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين على الأعيان المدنية في المملكة يكشف ارتهانهم للأجندة الإيرانية

الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين على الأعيان المدنية في المملكة يكشف ارتهانهم للأجندة الإيرانية
اختتام مناورات تمرين ” عين الصقر ١” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية في جمهورية اليونان

اختتام مناورات تمرين ” عين الصقر ١” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية في جمهورية اليونان
“التحالف”: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

“التحالف”: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*