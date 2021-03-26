المناطق - الرياض

نشرت وسائل إعلام فيديو يرصد لحظة اصطدام قطاري سوهاج، في الحادث الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

ووفق الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة بأحد المنازل في قرية الصوامعة بين محطتي المراغة وطهطها، فإن القطار المميز رقم 157 كان متوقفا على شريط القطار حينما اصطدم به القطار المكيف رقم 2011 من الخلف.

وأظهر الفيديو لحظة اصطدام القطار المنطلق بسرعة بالقطار المتوقف، والدخان الكثيف الذي نتج عن الاصطدام.

ووفق مصدر أمني فإن حادث التصادم وقع في تمام الساعة 11:45 ظهرا وقبيل صلاة الجمعة مباشرة.



وشهدت محافظة سوهاج في صعيد مصر، تصادم قطارين في مركز طهطا، قبيل صلاة الجمعة،مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بالعشرات.

ووفقا لمصدر أمني صرح لموقع سكاي نيوز عربية، فور وقوع الحادث بأن التصادم وقع بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة، وذلك أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأضاف المصدر أنه فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية للمكان لإنقاذ الركاب ونقل المصابين والوقوف على عدد الضحايا وأسباب الحادث التي لم تتضح بعد، وسيتم إعلان التفاصيل كافة.