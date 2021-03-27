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الولايات المتحدة تسجل 68511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 68511 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=965582
المناطق- الرياض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 68,511 إصابة مؤكدة و 1,391 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 29,903,245 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 543,975 وفاة.

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