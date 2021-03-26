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“تجارة تبوك” تغلق أحد المولات الكبرى بالمنطقة لعدم تطبيقه الإجراءات الوقائية

“تجارة تبوك” تغلق أحد المولات الكبرى بالمنطقة لعدم تطبيقه الإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=965583
المناطق- تبوك

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك اليوم ، أحد المولات التجارية الكبرى بمدينة تبوك، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري أن هذا الإجراء جاء بسبب عدم التزام المول بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير
بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة التجارة ، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

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