العواجي: قرار وزير التعليم ضمان لجودة الأداء بكفاءة وتحييد لكل فكر متطرف يحاول المساس بمقدرات الوطن

المناطق- الرياض

ثمن المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حسن بن يحيى العواجي قرار معالي وزير التعليم بإنشاء وحدات للتوعية الفكرية في الجامعات السعودية الذي تضمن تنظيماً دقيقاً ومحكماً لضمان جودة الأداء بكفاءة وفاعلية، بما يحقق الأهداف المنشودة ويكفل تحييد الأفكار المتطرفة والمنحرفة، كما ويسهم في أداء الجامعات رسالتها العلمية والبحثية وخدمة المجتمع بكفاءة عالية، مضيفاً أن هذا يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزير الهوية الوطنية وتعزيز صورة المملكة كمجتمع حيوي طموح يتسم بالبناء الحضاري ويقدم إسهامات نوعية في رصيد المعرفة والثقافة الإنسانية.

وذكر الدكتور العواجي أن الأمن الفكري ضرورة حياتية للفرد وركيزة أساسية في المجتمع وهو أحد أهم مقومات البناء والتنمية والتقدم والازدهار ، مؤكداً على اهتمام الشريعة الإسلامية بالفكر وصيانته وحفظه من كل ما يضره أو يحد من فاعليته لاستقامة عيش الإنسان وحياته في مختلف الجوانب ، مشيراً إلى اهتمام القيادة الرشيدة في بلادنا الغالية بالوعي الفكري صيانة ووقاية للفرد والمجتمع من غوائل التطرف والغلو والانحراف واستجابة للمتغيرات والتحديات التي فرضها الواقع المعاصر.

وأضاف أن هذا القرار المبارك يأتي في توقيت هام جدا، حيث تنطلق بلادنا في تجربة ثرية في التنمية وبناء المكان والإنسان ‘ بلا شك سيسهم هذا القرار في منع كل نفس ضعيفة تحاول أن تنال من هذه التجربة الملهمة.