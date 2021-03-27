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المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستأنف تدريباته بعد الفوز ودياً على الكويت

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستأنف تدريباته بعد الفوز ودياً على الكويت
http://almnatiq.net/?p=965590
المناطق- الرياض

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.
وأجرى لاعبو المنتخب مساء اليوم، حصة تدريبية على ملعب جامعة الملك سعود، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، الذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكياً متنوعًا ليختتم بالكرات الثابتة.
ويواصل المنتخب تدريباته يوم غدٍ، عند الساعة 30 : 6 مساءً على ذات الملعب، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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