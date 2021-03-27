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كأس أمم أفريقيا.. من هم المتأهلون حتى الآن؟

كأس أمم أفريقيا.. من هم المتأهلون حتى الآن؟
http://almnatiq.net/?p=965600
المناطق- الرياض

تقترب بطولة كأس أمم أفريقيا من اتخاذ شكلها النهائي، مع تأهل 14 منتخبا للنهائيات، في البطولة التي ستضم 24 منتخبا.

وشهدت التصفيات تألقا عربيا لافتا، حيث تأهلت منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر بسهولة كبيرة، بينما يتمسك منتخبا السودان وموريتانيا بأمل التأهل.

ويحتاج السودان للانتصار على ملعبه في المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا للتأهل، يوم الأحد، بينما تقترب موريتانيا كثيرا من التأهل، حيث تنتظر هدية من المغرب أمام بوروندي، بينما تحتاج هي للانتصار على منتخب أفريقيا الوسطى الضعيف.

وفقدت ليبيا أي أمل بالتأهل للبطولة بهزيمتها أمام تونس، لتصبح أول منتخب عربي في التصفيات يودع فرص التأهل.

وتأهل 14 منتخبا للنهائيات حتى الآن، وهي مالي وغينيا وغابون وغامبيا والكاميرون وجزر القمر وزمبابوي والسنغال وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، بالإضافة للمنتخبات العربية الأربعة.

ويأتي التألق العربي وسط تراجع واضح لمنتخبات أفريقيا الكبيرة، مثل نيجيريا وكوت ديفوار والسنغال وغانا والكاميرون، مما يتيح الفرصة لتحقيق إنجاز عربي متكرر بعد لقب الجزائر في 2019.

وتستضيف الكاميرون كأس أمم أفريقيا في يناير 2022.

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