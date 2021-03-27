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البنك المركزي السعودي يوضح ما أثير حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال

البنك المركزي السعودي يوضح ما أثير حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال
http://almnatiq.net/?p=965621
المناطق - الرياض

تابع البنك المركزي السعودي ما أُثير مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، وذلك من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.

وقد قام البنك المركزي فوراً بتشكيل فريق للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته، فتبين أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثاً من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، وقد تم إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من كافة الجوانب، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا الصدد، يؤكد البنك المركزي السعودي ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته.

كما يؤكد البنك المركزي أنه في حال اكتشاف أي عمليات مشبوهة؛ فمن اللازم سرعة التقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وإشعار البنك المركزي من خلال منصة ساما تهتم على الرابط الآتي: www.samacares.sa

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