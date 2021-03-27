بوينغ تستأنف تسليم طائرات “787 دريملاينر” بعد مشكلات في الإنتاج

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أمس الجمعة، أن شركة تصنيع الطائرات الأمريكية مُتعددة الجنسيات “بوينغ” استأنفت تسليم طائراتها “787 دريملاينر”، ما يمثل خطوة نحو تجاوز مشكلات الإنتاج في الطائرة ذات الجسم العريض.

وقالت متحدثة باسم الخطوط الجوية المتحدة، مقرها في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، للصحيفة الأمريكية “إن الشركة استلمت طائرة “787 دريملاينر” الجمعة الماضية، وتوقعت استلام طائرة أخرى في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت وول ستريت جورنال أن “بوينغ” علقت تسليم طائرات “787 دريملاينر” في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من أوجه القصور في الجودة الإنتاجية والتي أدت إلى تكثيف الرقابة وأعاقت قدرة “بوينغ” على جني الأموال في ظل جائحة “كوفيد-19” التي أضرت الطلب على السفر جواً والطائرت التي تنتجها.

وتيرة متأخرة

وقالت “وول ستريت جورنال” إن متحدثاً باسم “بوينغ” رفض التعليق على وتيرة تسليم الطلبات المتأخرة لشراء طائرات “787 دريملاينر”، والتي تُنتج بمعجل خمس طائرات شهرياً.

وقال المتحدث باسم “بوينغ” إن الشركة أجرت مراجعة دقيقة للعديد من جوانب برنامج “787 دريملاينر”؛ لضمان أن تستوفي الطائرات المُسلمة حديثاً جميع المتطلبات التنظمية وأعلى معايير الجودة للشركة.

وأضافت الصحيفة أن مخزون “بوينغ” من الطائرة “787 دريملاينر” بلغ 80 طائرة منذ تعليق عمليات التسليم في أكتوبر الماضي، وفقاً لشركة “سيريوم” المتخصصة في توفير البيانات المتعلقة بقطاع الطيران.

استعراض واسع

وأوضحت الصحيفة أن أوجه القصور في الجودة الإنتاجية دفعت إدارة الطيران الفيدرالية إلى إجراء استعراض واسع النطاق لبرنامج “787 دريملاينر”، مضيفة أن الإدارة مكنت “بوينغ” منذ وقت طويل من أداء التدقيق النهائي لسلامة الطائرات بالنيابة عنها.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، أنها قد تتخذ خطوة مشابهة لإنتاج المزيد من طائرات “787 دريملاينر”.