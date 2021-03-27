ارتفاع أسعار النفط مع استمرار توقف الملاحة في قناة السويس

المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4%، أمس الجمعة، بفعل مخاوف من أن تعويم ناقلة حاويات عملاقة جانحة تعوق حركة الملاحة في قناة السويس قد يستغرق أسابيع، ما قد يفرض ضغوطاً على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.

ويشكل ذلك انتعاشاً بعد نزول حاد في الجلسة السابقة على خلفية مخاوف من تأثر الطلب نتيجة إجراءات إغلاق جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا.

وارتفع خام برنت 2.62 دولار بما يعادل 4.2 في المئة ليبلغ سعر التسوية 64.57 دولار للبرميل، بعد أن نزل 3.8 في المئة الخميس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.41 دولار أو 4.1 في المئة لتجرى تسويته عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هوى 4.3 في المئة في اليوم السابق.

وزاد برنت 0.1 في المئة على مدى الأسبوع الماضي، بينما تراجع غرب تكساس الوسيط 0.7 في المئة، وهي ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي.

وشهدت سوق النفط تقلباً هذا الأسبوع، إذ يوازن المستثمرون بين التأثير المحتمل للتكدس في قناة السويس الذي بدأ الثلاثاء، وأثر إجراءات الإغلاق الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا.

وقالت باولا رودريجز ماسيو، نائبة رئيس أسواق النفط في ريستاد إنرجي “السوق اليوم في صعود من جديد مع تغير موقف المتعاملين لاعتبارهم أن الإغلاق في قناة السويس أثر على تدفقات النفط وتوصيل الإمدادات أكبر مما كانوا يتوقعون سابقاً”.

جهود مصرية

وكثفت قناة السويس جهود تحرير السفينة العملاقة الجانحة بعد فشل جهود سابقة، وسط أنباء عن إمكانية استغراق جهود تحريرها أسابيع، مع احتمالات تسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في مضاعفات.

وبحسب كبلر لتتبع حركة الناقلات، فإن “عشر سفن كانت تنتظر عند نقاط الدخول بالقناة تحوي حوالي عشرة ملايين برميل من النفط” وقالت :” من أصل 39.2 مليون برميل يومياً من إجمالي النفط الخام المستورد بحراً في 2020، استخدم 1.74 مليون برميل يومياً القناة”.

وتابعت:” إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن أقل من تسعة فيي المئة أو 1.54 مليون برميل يومياً من واردات المنتجات المكررة العالمية مرت في قناة السويس”.

ارتباك عالمي

وسبب توقف قناة السويس اضطراباً، أدى لارتفاع تكاليف الشحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريباً هذا الأسبوع، وتحويل سفن عدة مسارها بعيداً عن المجرى المائي.

وتلقت أسواق النفط دفعة أيضاً بفعل مخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، بعد أن شنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، هجمات على منشآت مملوكة لشركة أرامكو السعودية.

وتتلقى الأسعار الدعم من توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها سيبقون على إنتاجهم منخفضاً.

إنتاج “أوبك+”

وقال غولدمان ساكس، إنه يتوقع أن تبقي “أوبك+” على مستويات إنتاجها لشهر مايو دون تغيير، عندما تجتمع المجموعة الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر عدة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عمقت تخفيضات إمدادات النفط الخام للعملاء الآسيويين في يونيو إلى ما بين عشرة في المئة و15 في المئة، وذلك مقارنة مع ما بين خمسة في المئة و15 في المئة في مايو، وذلك قبل أسبوع واحد من اجتماع “أوبك+”.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة أن عدد حفارات النفط العاملة ارتفع بستة هذا الأسبوع إلى 324.