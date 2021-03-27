مقطع فيديو يوثق حادث دهس متعمد 3 مرات متتالية لشاب أردني

المناطق - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، أمس الجمعة، مقطع فيديو يوثق حادث دهس متعمد أقدم فيه الجاني على دهس شاب لأكثر من مرة في منطقة بيادر وادي السير غرب العاصمة عمان، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين.

ووثق المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة، أن الحادثة وقعت ليل الخميس الماضي، حيث يظهر في الفيديو شاب عشريني في منتصف الشارع بينما كانت مجموعة من الشبان بالقرب من موقع الحادثة، ليأتي الجاني بسيارته مسرعا نحو الشاب الذي صدمته السيارة ووقع أرضا.

وعند محاولة الشاب النهوض بعد تلقيه الصدمة الأولى، فاجأته السيارة بضربة أخرى أقوى رمته أرضا بالقرب من الرصيف، ليعود الجاني مرة أخرى ليدهسه بعنف وهو جالس على الرصيف.