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وفيات كورونا حول العالم تقترب من 3 مليون

وفيات كورونا حول العالم تقترب من 3 مليون
http://almnatiq.net/?p=965707
المناطق_وكالات

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن ما يزيد على 125.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و884695.

تسجيل 157 وفاة و20472 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 20472 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و157 وفاة .
وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.755.225 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75.780 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2.477.500 حالة .

الهند تسجل 62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند 62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11 مليونا و908373 إصابة.
وقفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161275 وفاة وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.

كوريا الجنوبية تسجل 505 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 101275 إصابة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
كما سجلت البلاد خمس وفيات أخرى بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1721 وفاة.

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