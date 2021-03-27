احدث الأخبار

«الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر
أبرز المواد
 «المرور» يوجه نصيحة مهمة للوقاية من الحوادث على الطريق
أبرز المواد
 خلال 2020.. “النقل” تحقّق منجزات عززت ريادة المملكة عالميّاً
أبرز المواد
 أمانة الجوف تكثف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات لتحسين المشهد الحضري
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 «الصحة» تحسم الجدل بشأن تعارض «فيتامين سي» مع لقاحات كورونا
أبرز المواد
 “تدريبات الشم”.. أمل المتعافين من كورونا لاستعادة الحاسة المفقودة
أبرز المواد
 غرق قارب يقل مسؤوليين بالسودان
أبرز المواد
 وظائف إدارية بالخطوط الجوية للرجال والنساء.. تعرف على التفاصيل
أبرز المواد
 وفيات كورونا حول العالم تقترب من 3 مليون
أبرز المواد
 إغلاق 8 مساجد في 3 مناطق بعد ثبوت 8 حالات كورونا بين المصلين
أبرز المواد
 الموارد البشرية تنفذ 843.4 ألف زيارة تفتيشية وتضبط 78.7 ألف مخالفة خلال عام 2020
أبرز المواد
«الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر

«الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر

أبرز المواد
«المرور» يوجه نصيحة مهمة للوقاية من الحوادث على الطريق

«المرور» يوجه نصيحة مهمة للوقاية من الحوادث على الطريق

أبرز المواد
خلال 2020.. “النقل” تحقّق منجزات عززت ريادة المملكة عالميّاً

خلال 2020.. “النقل” تحقّق منجزات عززت ريادة المملكة عالميّاً

أبرز المواد
أمانة الجوف تكثف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات لتحسين المشهد الحضري

أمانة الجوف تكثف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات لتحسين المشهد الحضري

أبرز المواد

وظائف إدارية بالخطوط الجوية للرجال والنساء.. تعرف على التفاصيل

وظائف إدارية بالخطوط الجوية للرجال والنساء.. تعرف على التفاصيل
http://almnatiq.net/?p=965710
المناطق_جدة

كشفت الخطوط الجوية السعودية، عن توفر وظائف إدارية بمسمى منسق إداري للعمل في مدينة جدة، للرجال والنساء، من حملة الثانوية أو الدبلوم فأعلى، دون اشتراط وجود خبرات سابقة.برات سابقة.

وأوضحت أنَّه يشترط في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة كحدّ أدنى أو الدبلوم فأعلى في أي من التخصصات الإدارية، ومستوى متقدم في اللغة الإنجليزية ومهارات في استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

وأشارت الشركة إلى مزايا للمقبولين تتضمن: راتب شهري تنافسي، وبدل نقل، وبدل سكن، وتأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين، وقسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين.
وأشارت إلى أنَّ الوثائق المطلوبة تشمل: السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من المؤهل (الثانوية كحد أدنى) موضحًا بها المعدل الإجمالي، ونسخة من معادلة الشهادة للحاصلين عليها من خارج المملكة، وصورة من كشف الدرجات.
وأضافت أن التقديم متاح حاليًا وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 مارس 2021.

التقديم من هنا https://saudia.taleo.net/careersection/sv_externalcareersection/jobdetail.ftl?job=2100001S&lang=en

روابط ذات صلة

«الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر

«الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر
«المرور» يوجه نصيحة مهمة للوقاية من الحوادث على الطريق

«المرور» يوجه نصيحة مهمة للوقاية من الحوادث على الطريق
خلال 2020.. “النقل” تحقّق منجزات عززت ريادة المملكة عالميّاً

خلال 2020.. “النقل” تحقّق منجزات عززت ريادة المملكة عالميّاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*