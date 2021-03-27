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«الصحة» تحسم الجدل بشأن تعارض «فيتامين سي» مع لقاحات كورونا

«الصحة» تحسم الجدل بشأن تعارض «فيتامين سي» مع لقاحات كورونا
http://almnatiq.net/?p=965719
المناطق_ الرياض

حسمت وزارة الصحة، اليوم السبت، الجدل بشأن وجود تعارض بين أخذ فيتامين سي قبل تلقي جرعة لقاح كورونا بساعة واحدة، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام المكملات الغذائية.

وتلقى حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر تويتر، استفساراً من مواطن يقول: “هل يوجد تعارض لو أخذ فيتامين سي قبل جرعة اللقاح بساعة واحدة؟”.

وأجاب الحساب، قائلًا: «لا يوجد تعارض بينهما، ولكن بشكل عام ينبغي استخدام المكملات الغذائية والفيتامينات تحت إشراف الطبيب، وذلك ليتم تقييم الحالة وتحديد مدى الاحتياج وصلاحية الاستخدام».

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