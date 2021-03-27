أمانة الجوف تكثف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات لتحسين المشهد الحضري

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كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمال النظافة والصيانة وطلاء الأرصفة وتحديد المسارات في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة ومحافظاتها.

ونفذت الفرق الميدانية أعمال تجديد دهان الأرصفة على الشوارع المحورية وإعادة طلاء مسارات المركبات والعلامات المرورية في الشوارع المحورية وأمام المساجد والمدارس داخل نطاق الأحياء السكنية.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان إن الأمانة حريصة على تحسين المشهد الحضري وتوفير متطلبات السلامة المرورية في الطرقات والحفاظ على سلامة مستخدمي كافة الطرق بالمنطقة، ولفت إلى مواصلة أعمال صيانة الطرق والأرصفة وإعادة الدهان بشكل دوري ومتابعة جودة المشاريع ، بإشراف من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.