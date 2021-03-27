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الكويت تسجل 1198 إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=965801
المناطق - واس:

سجلت الكويت 1198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 227178 حالة، فيما سجلت 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى الآن 1279 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 1336 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 211360 حالة.

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