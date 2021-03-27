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“الصحة العالمية” تُحمل الدول الغنية مسؤولية وفيات “كورونا” في نظيرتها الفقيرة

“الصحة العالمية” تُحمل الدول الغنية مسؤولية وفيات “كورونا” في نظيرتها الفقيرة
http://almnatiq.net/?p=965818
المناطق - الرياض:

حمّلت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية المسؤولية المباشرة عن وفاة المعرّضين لخطر الإصابة بـ”كورونا” في الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط؛ بحسب ما أورده اليوم (السبت)، موقع “روسيا اليوم”.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي أن “الدول التي تطعّم الآن الشباب والأشخاص الأصحاء المعرضين لخطر الإصابة بشكل أقل؛ تفعل ذلك على حساب أرواح العاملين في مجال الصحة وكبار السن ومجموعات أخرى معرّضة لخطر كبير في دول أخرى”.

وأضاف أنه طالما أن الوباء يخرج عن نطاق السيطرة في أي مكان؛ فيمكن أن تظهر متغيرات تشكّل مخاطر على أولئك الذين أصيبوا أو تم تطعيمهم.

ولفت “غيبريسوس” إلى أن “التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد اعتداء أخلاقي؛ بل يهزم نفسه اقتصاديًّا ووبائيًّا.

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