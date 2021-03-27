فرع الشؤون الإسلامية بالجوف ينفذ 1438 جولة رقابية على مساجد وجوامع المنطقة

المناطق - واس:

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي 1438 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين, وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.



من جانب آخر أطلق الفرع ممثلاً بإدارة وحدة العمل التطوعي فرصة العمل التطوعي للراغبين في خدمة بيوت الله عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم العمل التطوعي بجميع جوانبه.