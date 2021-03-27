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بلدية الدلم تصادر أكثر من ألف طن مواد غذائية فاسدة وتعاقب المخالفين

بلدية الدلم تصادر أكثر من ألف طن مواد غذائية فاسدة وتعاقب المخالفين
http://almnatiq.net/?p=965827
المناطق - الدلم:

 صادرت بلدية محافظة الدلم أكثر من ١٢٠٠ كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بعد أن داهمت منزلاً تم تحويله من قِبل عمالة وافدة إلى مستودع لتخزين الأغذية بطريقة غير سليمة، وتعبئتها وتوزيعها على المحلات التجارية، وتم إتلاف  المضبوطات وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس عامر بن منصور العجمي، أن البلدية كثفت الجولات الرقابية على المنشآت الصحية ومختلف منافذ البيع خلال الفترة الماضية بجولات صباحية و مسائية وأن العمل مستمر للمحافظة على صحة المواطن والمقيم بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وتهيب البلدية بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية في محافظة الدلم أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات البلدية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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