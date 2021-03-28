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بلدية البدع تُشارك العالم الاحتفاء بساعة الأرض

بلدية البدع تُشارك العالم الاحتفاء بساعة الأرض
http://almnatiq.net/?p=965861
المناطق- تبوك - علي العميري:

تفاعلت بلدية محافظة البدع، مساء اليوم، السبت مع الحدث البيئي العالمي  “ساعة الأرض” إذ اطفأت الإنارات في الشوارع الرئيسية بدءًا من الساعة 8:30 وحتى 9:30 م كمشاركة من البلدية في هذا الحدث العالمي الكبير.

وأوضح رئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد أن  الحدث البيئي العالمي “ساعة الأرض” تُعد حدثًا عالميًا ينظمه الصندوق العالمي للطبيعية بشكل سنوي عبر إطفاء أنوار الشركات والمنازل والمنظمات لمدة ساعة تبدأ من الساعة 8:30 – 9:30 م حسب التوقيت المحلي لكل مدينة.

وأضاف السعيد أن  “ساعة الأرض” تهدف إلى رفع الوعي بخطر التغير المناخي ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والمؤسسات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية للإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك للحفاظ على حق الأجيال في المستقبل.

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