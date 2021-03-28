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العروبة يصعد رسمياً لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=965903
المناطق - الرياض:

صعد فريق العروبة رسميًا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

وجاء صعود العروبة رغم خسارته، اليوم، أمام عفيف بنتيجة 0-1 لحساب الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الثانية، مستفيدًا من تعادل الوشم صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية أمام السلمية.

ويعتلي العروبة صدارة المجموعة الثانية برصيد 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن الوشم صاحب المركز الثالث قبل جولتين من النهاية.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني بالمجموعتين الأولى والثانية إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، علمًا بأن الخلود يأتي في وصافة المجموعة الثانية بـ 44 نقطة، بينما يحتل الأخدود صدارة المجموعة الأولى بـ 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيشة صاحب المركز الثاني، فيما يحل الجندل ثالثًا بـ 45 نقطة، ثم القيصومة رابعًا بـ 44 نقطة، حيث يتنافس الرباعي على ورقتي التأهل.

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