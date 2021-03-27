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أمانة الطائف تشارك في ساعة الأرض

أمانة الطائف تشارك في ساعة الأرض
http://almnatiq.net/?p=965915
المناطق- الطائف

واكبت أمانة الطائف “ساعة الأرض” عندما أطفأت بعض أنوار أعمدة الشوارع البالغ عددها 680، بالإضافة إلى إطفاء إضاءات الحدائق العامة، حديقة الردف والملك عبدالله وذلك لرفع الوعي بضرورة تضامن الجميع في حماية البيئة .
يذكر أن ساعة الأرض يشارك فيها الكثير من الدول والمدن العالمية، حيث يتم إطفاء الأضواء لمدة «ساعة واحدة» عن أهم المباني والميادين والشوارع، وذلك للتشديد على الدعوة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة وتشكل مخاطر عدة على البيئة في كوكب الأرض.

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