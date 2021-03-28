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القبض على أحد أطراف حادثة اعتداء شهدته ساحة فود ترك بالخبر

القبض على أحد أطراف حادثة اعتداء شهدته ساحة فود ترك بالخبر
http://almnatiq.net/?p=965918

صَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض شخص للاعتداء بإحدى ساحات العربات المتنقلة (فود ترك)، بمحافظة الخبر بتاريخ 13/ 8/ 1442هـ، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة المحافظة الواقعه في حينه، وتمكنت – بفضل الله – من القبض على أحد الأطراف المشاركة في الاعتداء، مواطن في العقد الثاني من العمر، وجار متابعة إجراءات القبض على الآخرين، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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