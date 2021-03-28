الإثارة الكروية تتواصل في تصفيات القارة الأوروبية لبلوغ مونديال 2022 في قطر

المناطق- الرياض

عزز منتخب روسيا صدارته للمجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد الفوز على ضيفه منتخب سلوفينيا بنتيجة 2 – 1، مساء الأمس، في الجولة الثانية من التصفيات، بواسطة لاعب المنتخب الروسي أرتيم دزيوبا في الدقيقتين 26، 35، فيما سجل لاعب سلوفينيا جوسيب إيليشيش الهدف الوحيد لمنتخبه عند الدقيقة 36.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب كرواتيا على ضيفه منتخب قبرص بهدف دون رد، وسجل ماريو باساليتش هدف الفوز لكرواتيا في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

ورفع المنتخب الروسي رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط من انتصارين، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن منتخب سلوفينيا صاحب المركز الثاني، ويحل منتخب كرواتيا في المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما يملك منتخب قبرص نقطة واحدة في المركز الخامس.

ولحساب منافسات المجموعة السابعة في ذات التصفيات تصدر منتخب تركيا المجموعة، بفوزه على مضيفه النرويجي 3 – 0 مساء البارحة في الجولة الثانية من تلك التصفيات، عن طريق لاعبي المنتخب التركي أوزان توفان الذ سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 4، 59، وكاجلار سويونكو الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي ذات المجموعة، تغلب منتخب هولندا على ضيفه منتخب لاتفيا بنتيجة 2 – 0، تقدم ستيفن برجيوس بهدف لهولندا في الدقيقة 32، ثم أضاف لوك دي يانج الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وفي مباراة أخرى من المجموعة، حقق منتخب الجبل الأسود فوزًا على ضيفه منتخب جبل طارق 4 – 1.

سجل لمنتخب الجبل الأسود، اللاعب تقدم فاتوس بيكيراج في الدقيقة 26، ماركو سيميتش عند الدقيقة 46، زاركو توماسيفيتش في الدقيقة 53، ستيفان يوفيتيتش عند الدقيقة 81، فيما سجل هدف جبل طارق اللاعب ريس ستيشي في الدقيقة 30.

ويتصدر منتخب تركيا المجموعة السابعة بـ 6 نقاط من انتصارين متتاليين، وبفارق الأهداف عن منتخب الجبل الأسود الثاني، ويحل منتخب هولندا المركز الثالث بثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن النرويج صاحب المركز الرابع، فيما يحل في المركز الخامس والسادس بدون رصيد من النقاط منتخبيّ لاتفيا وجبل طارق.

وفي المجموعة الخامسة تمكن المنتخب البيلاروسي من الفوز على ضيفه منتخب إستونيا بنتيجة 4 – 2، خلال المباراة التي جمعتهما أمس مساءً، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة.

وسجل أهداف المنتخب البيلاروسي فيتالي ليساكوفيتش (هدفين) في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف يوري كينديش وبافيل سافيتسكي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 81، 84، فيما سجل هدفي المنتخب الإستوني هنري انيي في الدقيقتين 31، 55.

وحصد المنتخب البيلاروسي بهذه النتيجة أول ثلاث نقاط له في التصفيات، في حين بقي المنتخب الإستوني دون رصيد آخر الترتيب