بيشة .. فـريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ينجح في إنقاذ حياة سيدة حامل

المناطق- بيشة

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة من إنقاذ حياة سيدة حامل في الشهر الثامن وتم تشخيصها بإجهاض منسي منذ أكثر من شهرين.

وأوضحت صحة بيشة أنه تحويلها لطوارئ مستشفى الولادة والأطفال من إحدى المستشفيات الطرفية ،وبعد إجراء الأشعة التلفزيونية، تم التأكد من وجود انغراز كيس الحمل في الجرح السابق حيث أن المريضة يوجد لديها 3 عمليات قيصرية سابقة.

وبينت صحة بيشة بأن الفريق الطبي قام بتحضير المريضة للعملية بعد شرح الخطورة العالية لحدوث النزيف وإحتمالية إستئصال الرحم لإنقاذ الحياة وبحمد الله تم شفط كامل الكيس بدون حدوث أي مضاعفات.

الجدير بالذكر أن المريضة غادرت المستشفى وهي تتمتع بحالة صحية جيدة ولله الحمد، وأنه تم علاج حالة الحمل المنغرز في جرح القيصريات السابقة وهي حالة نادرة تحدث مرة في كل 2000 حالة.