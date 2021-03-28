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أمانة تبوك تضيء ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بالشموع مشاركةً في ساعة الأرض

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أمانة تبوك تضيء ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بالشموع مشاركةً في ساعة الأرض

أمانة تبوك تضيء ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بالشموع مشاركةً في ساعة الأرض
http://almnatiq.net/?p=965929
المناطق- تبوك

شاركت أمانة منطقة تبوك عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم ، في فعالية “ساعة الأرض” العالمية, عبر إضاءة ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك بالشموع ، وإطفاء الأضواء لمدة 60 دقيقة في المباني الرئيسة ، وأبرز معالم المنطقة التي شملت الحدائق العامة ،والشوارع والميادين ، لتنضم مدينة تبوك للمشاركة بهذا الحدث .
وأوضحت ” الأمانة ” أن احتفاءها والبلديات المرتبطة بها في المنطقة “بساعة الأرض”, يأتي انطلاقاً من اهتمامها بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث المهم ، الذي يهدف لإيصال رسالة عملية للمواطنين والمقيمين لتعزيز دور الأمانة في خدمة المجتمع ونشر الوعي المعرفي بأهمية الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها للأجيال القادمة.
وأكدت أمانة تبوك حرصها على المشاركة سنوياً في ساعة الأرض كرسالة توعوية تقدمها لسكان المنطقة وزوارها بضرورة الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة.

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