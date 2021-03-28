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رونالدو ينفعل ويلقي شارة قيادة البرتغال بعد إلغاء هدفه القاتل أمام صربيا

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رونالدو ينفعل ويلقي شارة قيادة البرتغال بعد إلغاء هدفه القاتل أمام صربيا

رونالدو ينفعل ويلقي شارة قيادة البرتغال بعد إلغاء هدفه القاتل أمام صربيا
http://almnatiq.net/?p=965946
المناطق- الرياض

انفعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة من مباراة منتخب بلاده أمام صربيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقدمت البرتغال في البداية بهدفين لدييجو جوتا، ثم تمكن المنتخب الصربي من إدراك التعادل مسجلاً هدفين.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للبرتغال، لكن الحكم لم يحتسبه باعتبار أن لاعب صربيا نجح في إبعاد الكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وانفعل رونالدو وأشار بيده وهو في حالة غضب شديدة، وخلع شارة القيادة وقام بإلقائها أرضًا متجهًا خارج ملعب المباراة.

وقام حكم المباراة بمنح رونالدو بطاقة صفراء إثر اعتراضه، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

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