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اكتمال وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى جمهورية باكستان للمشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي 2021

اكتمال وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى جمهورية باكستان للمشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي 2021

أبرز المواد

اكتمال وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى جمهورية باكستان للمشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي 2021

اكتمال وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى جمهورية باكستان للمشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي 2021
http://almnatiq.net/?p=965953
المناطق - واس

اكتمل أمس السبت وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة (مصحف الجوية) في جمهورية باكستان الإسلامية للمشاركة في تمرين (مركز التفوق الجوي 2021).
وكان في استقبال المشاركين سعادة الملحق العسكري لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن فايح بن عبدالرحمن الروقي.
وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة ، من نوع (تورنيدو) وبكامل أطقمھا الجوية والفنية والمساندة الى جانب القوات الجوية الأمريكية و القوات الجوية الباكستانية الدولة المضيفة.
‏‎ وأوضح المقدم الطيران الركن فايح بن عبدالرحمن الروقي أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين (مركز التفوق الجوي 2021) تهدف الى دعم اواصر التعاون بين البلدين ويأتي التمرين ضمن الخطط المعدة مسبقاُ لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة و إبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي.
هذا وقد كان سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قد وقف على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي قبل مغادرتها إلى جمهورية باكستان الإسلامية وحثھم على بذل الجھد والاستفادة الكاملة من ھذا التمرين، بما يعود عليھم بالنفع في تأدية مھامھم القتالية على أكمل وجه. مؤكداً على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، والحرص على سلامة التنفيذ.

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