احدث الأخبار

صورة طائرة تشعل ناراً في لبنان.. بين أنصار عون والحريري
أبرز المواد
 النيابة تستدعي موظفة في قروب نسائي بتهمة السب
أبرز المواد
 كورونا دفع مستشفيات البرازيل لـ”انهيار” غير مسبوق
أبرز المواد
 ناسا: خطر كويكب “أبوفيس” سيبقى بعيداً عن الأرض لأكثر من 100 عام
أبرز المواد
 كندا.. مصرع شخص وجرح 5 آخرين في عملية طعن داخل مكتبة
أبرز المواد
 اكتمال وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى جمهورية باكستان للمشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي 2021
أبرز المواد
 يستمر تأثير الرياح النشطة مع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 رونالدو ينفعل ويلقي شارة قيادة البرتغال بعد إلغاء هدفه القاتل أمام صربيا
أبرز المواد
 لبنان.. قتلى باشتباكات بعد مقتل هارب عند نقطة تفتيش
أبرز المواد
 دراسة: جرعة واحدة من لقاح فايرز تكفي للحماية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة
أبرز المواد
 أمانة تبوك تضيء ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بالشموع مشاركةً في ساعة الأرض
منطقة تبوك
صورة طائرة تشعل ناراً في لبنان.. بين أنصار عون والحريري

صورة طائرة تشعل ناراً في لبنان.. بين أنصار عون والحريري

أبرز المواد
النيابة تستدعي موظفة في قروب نسائي بتهمة السب

النيابة تستدعي موظفة في قروب نسائي بتهمة السب

أبرز المواد
كورونا دفع مستشفيات البرازيل لـ”انهيار” غير مسبوق

كورونا دفع مستشفيات البرازيل لـ”انهيار” غير مسبوق

أبرز المواد
ناسا: خطر كويكب “أبوفيس” سيبقى بعيداً عن الأرض لأكثر من 100 عام

ناسا: خطر كويكب “أبوفيس” سيبقى بعيداً عن الأرض لأكثر من 100 عام

أبرز المواد

كندا.. مصرع شخص وجرح 5 آخرين في عملية طعن داخل مكتبة

كندا.. مصرع شخص وجرح 5 آخرين في عملية طعن داخل مكتبة
http://almnatiq.net/?p=965963
المناطق - وكالات

أعلنت الشرطة الكندية مصرع شخص وجرح خمسة آخرين، أمس السبت، في اعتداء بسكين استهدف مكتبة في مدينة فانكوفر.

وقالت الشرطة إنه “تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث”، مؤكدة أنه “لم يعد هناك أي تهديد مستمر للعامة”.

ولم تكشف السلطات تفاصيل حول الدافع المحتمل للاعتداء، الذي وقع في فترة بعد الظهر داخل المكتبة وحولها، فيما عبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تضامنه مع ضحايا الحادث.

وأفاد الرقيب في الشرطة الكندية فرانك تشانغ لوكالة فرانس برس، أن “أحد الجرحى (وهي امرأة) توفي”، مضيفاً أن السلطات “لا تزال تعمل على تحديد هويات الضحايا”.

وبثت قناة “سي تي في” مقطع فيديو يظهر اعتقال المشتبه به، والذي بدا وقد طعن نفسه في ساقه، قبل انهياره واعتقاله على يد رجال الشرطة.

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارىء الصحية أن ستة أشخاص نقلوا الى المستشفيات، من دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن وضعهم الصحي.

وقالت الشاهدة شايلا دايسون لـ”سي تي في”، أنها شاهدت رجلاً يطعن امرأة، ولم يظهر أن هناك أي رابط بينهما، مع استمرار المهاجم بالطعن بشكل عشوائي.

وقال أندرو كوكينغ، الذي يعيش على بعد 500 متر من المكتبة، لفرانس برس، إن “الاعتداء وقع في منطقة هادئة بشكل عام”، مضيفاً: “رأيت أشخاصاً يتلقون الإسعافات الأولية، من مسعفين بجوار سيارة، وأيضاً بجوار مطعم، قبل أن يتم نقلهم على حمالات”. 

روابط ذات صلة

صورة طائرة تشعل ناراً في لبنان.. بين أنصار عون والحريري

صورة طائرة تشعل ناراً في لبنان.. بين أنصار عون والحريري
النيابة تستدعي موظفة في قروب نسائي بتهمة السب

النيابة تستدعي موظفة في قروب نسائي بتهمة السب
كورونا دفع مستشفيات البرازيل لـ”انهيار” غير مسبوق

كورونا دفع مستشفيات البرازيل لـ”انهيار” غير مسبوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*