النيابة تستدعي موظفة في قروب نسائي بتهمة السب

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استدعت النيابة العامة موظفة حكومية واستكملت التحقيق معها حول تهم نشر إساءات في دردشة مجموعة «واتساب» تشارك فيها 40 سيدة. ونقلت المصادر أن مواطنة من عضوات «القروب» تقدمت بشكوى سب وشتم وتشهير لها وأحد أفراد أسرتها، إذ عملت على تصوير الشاشة لمحادثات مسيئة صدرت من الموظفة ووجهت فيها تهماً إلى أحد أفراد أسرة الشاكية، فضلاً عن رسائل تضمنت الإساءة والسب والشتم لمرفق القضاء، وطبقاً للمصادر استجوبت النيابة الموظفة حيال ما نسب إليها. واستمعت دائرة العرض والأخلاق إلى أقوال المتهمة التي أنكرت ما نسب إليها ووصفتها بالدعوى الكيدية ناتجة عن خلافات بينها وبين عضوة بالقروب، فقررت النيابة الإفراج عن المتهمة وإبلاغها بأسباب القبض عليها وفي حقها بالاتصال بمن ترى إبلاغه بذلك والاستعانة بمحام. وفقا لـ “عكاظ”

ونقلت المصادر أن النيابة ضبطت أقوال إحدى عضوات القروب التي أفادت بإساءات لأحد أفراد عائلتها، كما اتهمت منسوبي محكمة بتهم غير صحيحة ونالت منهم، وجرى الاطلاع على هاتف عضوة القروب لمطابقة المحادثات الواردة في الواتساب مع ما جرى إرفاقه بملف القضية، واتضح أن الرسائل المسيئة صدرت من هاتف يعود للموظفة المتهمة، كما جرى الاطلاع على الرسائل الملتقطة صورها من برنامج الواتساب في قروب السيدات وظهر وجود عبارات مسيئة. وعادت النيابة واستجوبت المتهمة فأقرت بإرسال الرسائل بعد أن جرى عرضها عليها والمتضمنة الإساءة لمنسوبي محكمة ولطليقها. وقررت دائرة العرض والأخلاق بالنيابة توجيه الاتهام للموظفة بالتشهير والإساءة لأحد المدعين والإساءة للقضاة عن طريق أحد قروبات الواتساب والمجرم وفق الفقرة 5 من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مستندة في قرار الاتهام إلى ما ورد في إقرارها من قيامها بإرسال رسائل مسيئة عبر برنامج الواتساب.