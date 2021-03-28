إغلاق أربعة مراكز تجارية كبرى بوسط الدمام

المناطق - الدمام

أغلقت بلدية وسط الدمام اربعة مراكز تجارية وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية لمتابعة التزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية في كافة المجمعات والاسواق التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري بأن الفرق الرقابية أغلقت أربعة مراكز تجارية، وذلك بعد رصد تهاون من قبل أصحاب المنشآت في تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية نتج عنه ازدحام وتكدسات بشرية بما يتجاوز العدد المسموح مخالفين بذلك للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها.

مؤكدًا على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من قبل المنشآت التجارية والالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المعقمات، وتحقيق التباعد الجسدي بين المتسوقين لما فيه صحة وسلامة الجميع.

داعياً كافة مرتادي الأسواق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلاغاتي على الأجهزة الذكية.