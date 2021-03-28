انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية

المناطق - الدمام

عقدت جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية اجتماع الجمعية العمومية بمحافظة الخبر وذلك بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ: زكريا المرهون وجرى خلال الاجتماع انتخاب مجلس الإدارة الجديد برئاسة الأستاذ عايض بن فرحان القحطاني ،بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الأعمال التي قامت بهاالجمعية خلال الفترة الماضية.

وضم مجلس الادارة الجديد للجمعية الأستاذ عايض بن فرحان القحطاني رئيسا للمجلس و م.ناصر بن جبران الشهراني نائبالرئيس المجلس والاستاذ عبد الرحمن بن علي القرني أمين الصندوقو المشرف المالي ، و الأعضاء م. موسى الموسى ، أ.حمد بن حمود الحماد ، أ.تركي بن عبد الرحمن الراجحي ،م. خالد بن عبد العزيز الشلالي ، م. عاصم بن مشبب، عبد الخالق بن سعيد الغامدي ، د. ناشر بن مقبل آل بن حسن .

وأعرب رئيس المجلس الأستاذ عايض القحطاني على ثقة أعضاء الجمعية العمومية للجمعية هو وزملائه أعضاء مجلس الإدارة مؤكدا أن تلك الثقة ستضع المجلس أمام مسئولية أكبر لمواصلة الجهود لتحقيق أهداف الجمعية وفق رؤيتها الطموحة بهدف توفير السكن في القرى النائية والمناطق التي يصعب الوصول إليها ، وأضاف القحطاني أن انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية تواكب معه انطلاق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم بالتزامن مع رؤية الوطن 2030 .

وأضاف القحطاني أن انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية يطلق إشارة بدء مرحلة جديدة في عمر الجمعية حيث تعاهد أعضاء المجلس على مواصلة الإنجازات التي تمت في السنوات السابقة بما يحقق طموحات وأحلام مستفيدي الجمعية في توفير السكن الملائم لهم .وبإذن الله تعالى سنسعى جميعاً إلى الإرتقاء بهذا العمل المؤسسي لمواكبة انجازات الجمعيات المجتمعية والخيرية ببلدنا الغالي .

الجدير بالذكر أن “مأوى” منذ تأسيسها 2017 قامت ببناء ما يقارب 50.000 متر مربع على مستوى مناطق المملكة منذ إنشائها وحتى الآن .