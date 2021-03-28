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أمانة الشرقية: لجنة تحكيم جائزة الأمين للتميز تعقد اجتماعها الأول لبدء عمليات التقييم

أمانة الشرقية: لجنة تحكيم جائزة الأمين للتميز تعقد اجتماعها الأول لبدء عمليات التقييم

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أمانة الشرقية: لجنة تحكيم جائزة الأمين للتميز تعقد اجتماعها الأول لبدء عمليات التقييم

أمانة الشرقية: لجنة تحكيم جائزة الأمين للتميز تعقد اجتماعها الأول لبدء عمليات التقييم
http://almnatiq.net/?p=966016
المناطق - الدمام

عقدت لجنة التحكيم لجائزة الأمين للتميز اجتماعها الأول، مؤخرا لإنهاء أعمال التقييم للمرحلة الأولية للوحدات الإدارية المتقدمة للجائزة.

وجاء التقييم بناء على المعايير المعتمدة من استشاري الجائزة، حيث عقدت لجنة التحكيم عدد من الاجتماعات وورش العمل لتقييم مشاركات الوحدات الإدارية المتقدمة وعددها 32 وحدة إدارية تمثل أربع وكالات و13 إدارة عامة و15 بلدية مرتبطة وتابعة.

وأوضح مدير عام إدارة الجودة والتميز المؤسسي المهندس علي القرني المشرف على الجائزة أن اللجنة شكلت من كفاءات إدارية وعلمية من خارج منسوبي الأمانة لضمان العدالة والشفافية والحياد.

وأشار المهندس القرني إلى أن المعايير أعدت من قبل فريق استشاري متخصص من معهد الإدارة العامة الذي عمل وبشكل مميز على وضع معايير الجائزة والتي تلامس جميع متطلبات الجوائز في هذا الشأن للتميز المؤسسي للعمل على الارتقاء بمستوى الأداء.

وقال المهندس القرني أن المرحلة القادمة للجائزة سوف تركز على تطبيق نموذج تقييم الوحدات الإدارية المرشحة من قبل لجنة التحكيم، مبينا عن قيام لجنة التحكيم بإعداد تقارير ومسوغات الترشح من عدمه مع إضافة التغذية الراجعة لكل جهة متقدمة للجائزة لتعزيز الإيجابيات والتأكيد على فرص التحسين، وهو أحد أهم أهداف الجائزة والتي أكد عليها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والتي تحقق للوحدة المرشحة مرحلة تطوير وارتقاء وجودة في أعمالها.

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