٨٥٩ مليون ريال لمشاريع تصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام

المناطق- الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل مخطط تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام الجاري والمستقبلي، وذلك بتكلفة تقديرية تقدر بـ٨٥٠ مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن المساحة الإجمالية لضاحية الملك فهد تبلغ ٢٩ مليون متر مربع، مشيرا الى أن حي الضاحية يعتبر من أكبر الأحياء في المنطقة الشرقية، لافتا الى أن الأمانة قامت بتخصيص جزء من موازنتها السنوية لتنفيذ أعمال البنى التحتية والتي تتضمن سفلتة الطرق والإنارة وتطوير المداخل وإنشاء الحدائق، إضافة الى مشاريع تصريف مياه الأمطار.

وقال إن مشاريع تصريف مياه الأمطار التي يتم تنفيذها حاليا هي: مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى، والتي تتضمن خطي طرد من الخليج العربي وحتى الربط على خطوط الطرد بمشروع المرحلة الثانية بالضاحية، اضافةً الى تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثالثة والذي يتضمن إنشاء محطة ضخ في الحي الخامس لضاحية الملك فهد، وكذلك يتم حاليا تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تصريف مياه الأمطار في الضاحية عبر إنشاء محطة وشبكات انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني وجزء من الحي السادس والخامس بضاحية الملك فهد بأقطار من 400 ملم الى 3000 ملم.

كما نوه بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد وتم تسليمه ابتدائيا ويتضمن المشروع خطي طرد داخل ضاحية الملك فهد.

وكشف الصفيان بأن إجمالي تكلفة المشاريع الأربعة بلغ ٢٥٠ مليون ريال، مشيرا الى أن تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتصـاميم لجميع أحياء ضاحية الملك فهد لتنفيذ المشاريع المستقبلية والتي يبلغ اجمالي تكلفتها ٦٠٠ مليون ريال سعودي، وتتمثل فـي اسـتكمال شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطة تصـريف مياه الأمطار بجنوب الضـاحية وخـط الطـرد، وسـوف يـتم طـرح تلـك المشـاريع وفقـا للمخصصات المالية المتوفرة.

وأكد أن التنفيذ في جميع المشاريع الجاري العمل بهم حالياً يسير وفق الجدول الزمني ، لافتا الى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ بقية المشاريع وفق الجدول الزمني لها، موضحا أن جميع هذه المشاريع تعد المرحلة الأولى لخدمة أحياء ضاحية الملك فهد، وذلك بإنشاء منظومة متكاملة، مبينا أن العمل الذي يتم في هذه الأحياء هو استكمال لدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان لمشاريع البنى التحتية خاصة تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل بمشاريع أخرى خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار استكمال تغطية جميع أحياء ضاحية الملك فهد ضمن منظومة متكاملة من تخفيض منسوب المياه الجوفية وتصريف مياه الأمطار.

وشدد على أن الأمانة تواصل جهودها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتي تخدم المواطن والمقيم، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام، والتي يتم متابعتها بشكل مباشر من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في ظل دعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

وأشار الى أن الأمانة تبذل مساعيها للانتهاء من هذه المشروعات في الوقت المحدد ضمن الجدول الزمني الذي تم وضعه، كما أنها تواصل الجهود من أجل استكمال ومواصلة المشروعات التنموية والتي تخدم المواطنين والمقيمين، موضحا أن الأمانة حققت العديد من النتائج الإيجابية خلال مواسم الأمطار الماضية من خلال منظومة شبكات تصريف مياه الأمطار.