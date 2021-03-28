أمانة الشرقية تعتزم افتتاح طريق الخليفة عثمان بن عفان بالدمام

الدمام - المناطق

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية افتتاح طريق الخليفة عثمان بن عفان، من تقاطعه مع طريق ابن المقفع، وحتى تقاطعه مع شارع الخليفة علي بن ابي طالب.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الأمانة ممثلة بوكالة التعمير والمشاريع تعتزم افتتاح طريق الخليفة عثمان بن عفان، قريبا، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة، وذلك ضمن مبادرة تطوير شبكة الطرق الحضرية وإعادة تأهيل المحاور الرئيسية بمدينه الدمام.

وأشار الى أن المشروع تضمن تطوير الشارع الرئيسي والمحلي والأرصفة الجانبية ومواقف السيارات بطول ١٥٠٠ متر، كما شملت أعمال التطوير إعادة تنفيذ كامل طبقات الطريق شاملة إزالة طبقات التربة القديمة وإعادة تنفيذها وتنفيذ أعمال السفلتة وبمساحة تزيد عن ٧٠ ألف متر مربع، كما تم تنفيذ أعمال تصريف مياه أمطار تزيد عن ١٢٠٠ متر طولي، وبها ٧٠ مانهول لتصريف مياه أمطار وأعمال الإنارة بعدد ١٦٠ عمود إنارة تجميلي وتركيب وسائل السلامة المرورية بمعدل ١٥٠ لوحة، وجاري العمل على دهانات الطرق وتجهيز أحواض الزراعة استعداداً لأعمال التشجير قريباً.

وأكد الصفيان بأن طريق الخليفة عثمان بن عفان، يعتبر من الطرق الرئيسية الهامة في حاضرة الدمام، موضحا أن الأمانة تعمل على تنفيذ إعادة وتأهيل عدد من المحاور الرئيسية في حاضرة الدمام وذلك ضمن شبكة الطرق الحضرية.