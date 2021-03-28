احدث الأخبار

أمانة عسير تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بالمنطقة
منطقة عسير
 نائب أمير الشرقية يستقبل القنصل الأمريكي بالظهران
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تعتزم افتتاح طريق الخليفة عثمان بن عفان بالدمام
المنطقة الشرقية
 برعاية ولي العهد.. وزير الصناعة والثروة المعدنية يُطلق برنامج “صُنِع في السعودية”
أبرز المواد
 ٨٥٩ مليون ريال لمشاريع تصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام
المنطقة الشرقية
 نائب أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج
منطقة جازان
 بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين في المملكة
أبرز المواد
 11 ألف جولة رقابية تنفذها أمانة الشرقية خلال أسبوع
أبرز المواد
 وزارة العدل: الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 285 ألف طلب
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولات مليشيا الحوثي استهداف المملكة بطائرتين مفخختين
أبرز المواد
 دراسة تحدد بدقة.. من الأكثر استفادة من لقاح كورونا؟
أبرز المواد
أمانة عسير تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بالمنطقة

أمانة عسير تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بالمنطقة

منطقة عسير
نائب أمير الشرقية يستقبل القنصل الأمريكي بالظهران

نائب أمير الشرقية يستقبل القنصل الأمريكي بالظهران

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تعتزم افتتاح طريق الخليفة عثمان بن عفان بالدمام

أمانة الشرقية تعتزم افتتاح طريق الخليفة عثمان بن عفان بالدمام

المنطقة الشرقية
برعاية ولي العهد.. وزير الصناعة والثروة المعدنية يُطلق برنامج “صُنِع في السعودية”

برعاية ولي العهد.. وزير الصناعة والثروة المعدنية يُطلق برنامج “صُنِع في السعودية”

أبرز المواد

أمانة عسير تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بالمنطقة

أمانة عسير تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=966049
المناطق- عسير

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات عددًا من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير.

وفي ضوء ذلك، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه الاستثمارات شملت عدة مشروعات متنوعة ومتعددة وجاءت بعد دراسات معيارية محددة ومنها: تشغيل وصيانة تأجير رفع السيارات التالفة والهياكل المعدنية، وإنشاء وتشغيل وصيانة معامل للخرسانة والطوب، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع بلك خرسانة، وإنشاء وتشغيل وصيانة أكشاك في مواقع مختلفة مثل: حديقة سما أبها، وممشى الروضة طريق المطار، وممشى المروج.

وأضاف الحميدي أن الأمانة طرحت تلك الفرص الاستثمارية بعد دراسات دقيقة للمواقع والأفكار الاستثمارية بهدف الوصول إلى أفضل النشاطات التي تخدم السكان والزوار والمنطقة عمومًا، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والسعي إلى التنمية المستدامة عبر تمكين رواد الأعمال للمشاركة في المشاريع الاستثمارية المتنوعة من خلال تمكينهم من إطلاق المشاريع الناشئة عبر صناعة الفرص الاستثمارية في مواقع مميزة، مؤكدا في سياق حديثه بأن الفرص الاستثمارية تمثل رافدًا مهما في العملية السياحية والاقتصادية للمنطقة من خلال عددٍ من المواقع المميزة، مفيدًا بأن من يرغب الاطلاع على الإجراءات وكراسات الشروط والمواصفات فسيكون ذلك عبر موقع “بلدي” أو تطبيق “فرص” عبر الأجهزة الذكية.

الجدير بالذكر، فإن الفرص الاستثمارية متاحة حاليا للراغبين من المستثمرين ورواد الأعمال بالتقديم عليها والاستفادة منها عبر بوابة ” فرص”.

روابط ذات صلة

بيشة .. فـريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ينجح في إنقاذ حياة سيدة حامل

بيشة .. فـريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ينجح في إنقاذ حياة سيدة حامل
أمانة عسير تشارك في ساعة الأرض

أمانة عسير تشارك في ساعة الأرض
بلدية بيشة تتفاعل مع ساعة الأرض بإغلاق إنارة مبناها وجبل الصايرة

بلدية بيشة تتفاعل مع ساعة الأرض بإغلاق إنارة مبناها وجبل الصايرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*