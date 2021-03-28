أمانة عسير تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بالمنطقة

المناطق- عسير

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات عددًا من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير.

وفي ضوء ذلك، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه الاستثمارات شملت عدة مشروعات متنوعة ومتعددة وجاءت بعد دراسات معيارية محددة ومنها: تشغيل وصيانة تأجير رفع السيارات التالفة والهياكل المعدنية، وإنشاء وتشغيل وصيانة معامل للخرسانة والطوب، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع بلك خرسانة، وإنشاء وتشغيل وصيانة أكشاك في مواقع مختلفة مثل: حديقة سما أبها، وممشى الروضة طريق المطار، وممشى المروج.

وأضاف الحميدي أن الأمانة طرحت تلك الفرص الاستثمارية بعد دراسات دقيقة للمواقع والأفكار الاستثمارية بهدف الوصول إلى أفضل النشاطات التي تخدم السكان والزوار والمنطقة عمومًا، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والسعي إلى التنمية المستدامة عبر تمكين رواد الأعمال للمشاركة في المشاريع الاستثمارية المتنوعة من خلال تمكينهم من إطلاق المشاريع الناشئة عبر صناعة الفرص الاستثمارية في مواقع مميزة، مؤكدا في سياق حديثه بأن الفرص الاستثمارية تمثل رافدًا مهما في العملية السياحية والاقتصادية للمنطقة من خلال عددٍ من المواقع المميزة، مفيدًا بأن من يرغب الاطلاع على الإجراءات وكراسات الشروط والمواصفات فسيكون ذلك عبر موقع “بلدي” أو تطبيق “فرص” عبر الأجهزة الذكية.

الجدير بالذكر، فإن الفرص الاستثمارية متاحة حاليا للراغبين من المستثمرين ورواد الأعمال بالتقديم عليها والاستفادة منها عبر بوابة ” فرص”.