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الشؤون الإسلامية تغلق مسجدًا في تبوك بعد ثبوت إصابة بكورونا.. وإعادة فتح 9 مساجد

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الشؤون الإسلامية تغلق مسجدًا في تبوك بعد ثبوت إصابة بكورونا.. وإعادة فتح 9 مساجد

الشؤون الإسلامية تغلق مسجدًا في تبوك بعد ثبوت إصابة بكورونا.. وإعادة فتح 9 مساجد
http://almnatiq.net/?p=966057
المناطق - واس:

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مسجد واحد فقط مؤقتاً في منطقة تبوك بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 49 يوماً 382 مسجداً تم فتح 373 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد ثلاثة بمنطقة الرياض وأربعة مساجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

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