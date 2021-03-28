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صورة جوية تظهر عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس

صورة جوية تظهر عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس
http://almnatiq.net/?p=966067
المناطق - وكالات:

أظهرت صورة جوية العشرات من السفن المتوقفة لحين إتمام عمليات التعويم لسفينة “إيفر غيفن” العملاقة الجانحة في قناة السويس وإعلان إعادة فتح القناة بعد إعلان هيئة القناة تعليق الحركة فيها مؤقتا، يوم الخميس.

ووفق تقارير ملاحية هناك حالة ازدحام شديد بأكثر من 300 سفينة على طرفي قناة السويس في انتظار إعادة فتحها.

ودفعت السلطات المصرية صباح الأحد بمزيد من سفن القطر إلى موقع السفينة العالقة ضمن المحاولات المتتالية لتحريرها، وإعادة فتح المجرى الملاحي الأهم في العالم.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت أن الحادث يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

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