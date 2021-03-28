مصر.. السيسي يوجه بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة

المناطق - وكالات:

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميًا بنفسه آخر المستجدات في أزمة السفينة الجانحة بالقناة، وأمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة.



وقال الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إن هناك عددًا كبيرًا من الدول عرضت المساعدة في أزمة السفينة الجانحة وهو دور الدول الشقيقة في الكوارث، لافتا إلى انضمام قاطرة جديدة اليوم، لتحريك السفينة الجانحة بالقناة.