أمير مكة يتوج الفائزين في مسابقة تحدي جامعة كاوست

المناطق - مكة المكرمة:

توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة اليوم، الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت شعار “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي”.

كما كرّم سموه البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار -إحدى مبادرات الملتقى الريادية- التي تحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز، ويبلغ إجمالي قيمة جوائز المسابقتين 3 ملايين و300 ألف ريال.

وتبلغ قيمة مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مليون و300 ألف ريال، موزعة للفائز بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال ” تحدي الأوضاع المحيطة ومساندة القرارات التنبؤية “، وفي تحدي الرعاية الصحية فازت منصة صفا الرقمية للإشراف على صحة الحجاج والمعتمرين، وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، وفي تحدي إدارة الأفواج فازت مبادرة إدارة الأفواج من خلال منصة الحج الذكية وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، فيما فازت في تحدي النقل والمواصلات مبادرة تعزيز تنقلات الحجاج والمعتمرين من خلال الذكاء الاصطناعي وقيمتها 100 ألف ريال.

وأوضحت النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتقدم الوطني الإستراتيجي الدكتورة نجاح العشري أن مشاركة الجامعة في ملتقى مكة الثقافي تعد الأولى للجامعة التي تخرج فيها الجامعة خارج أسوارها من خلال إطلاق تحدي الجامعة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة، مبينة أن الجامعة تمكنت من استقطاب وتحكيم أكثر من 1300 نموذج ترشيح من 30 دولة حول العالم في مسارات المسابقة الثلاثة كالرعاية الصحية والنقل والمواصلات وإدارة الأفواج.

من جانبه أكد رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية توني تشان أن الجامعة تفتخر بأعمال الشباب السعودي الموهوب التي ستُحدِث مستقبلاً رائداً ينعكس على تجربة الحجاج والمعتمرين ، لافتا النظر إلى أن الأعمال الفائزة في تحدي الجامعة سيكون لها أثرها الكبير في مستقبل الأيام.

من جهته أعلن نائب وزير الحج والعمرة الدكتورعبدالفتاح مشاط تبني الوزارة لمخرجات المشاريع الفائزة في تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (أفكار وحلول للحج والعمرة ) وتمكينها خلال موسمي الحج والعمرة.

عقب ذلك كرّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار -إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي- في دروته الحالية تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي وتحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز ، وحصلت البحوث الفائزة البالغ عددها 20 بحثاً على جوائز مالية تقدر بمليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل جائزة.

وقدّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيزالدكتورعبدالرحمن اليوبي شكره للأمير خالد الفيصل على تخصيص موضوع ثقافي في المنطقة بشكل سنوي ، الذي يعزز مفهوم القدوة ويسهم هذا العام في التطور التقني والارتقاء بالخدمات المقدمة.

والبحوث الفائزة هي نظام لاكتشاف مكبات النفايات المخالفة والتلوث البيئي اعتمادا على طائرات الدرونز المسيرة والذكاء الاصطناعي من جامعة الملك عبدالعزيز، والنمذجة الرياضية والتحسين من خلال تطبيق منهجية سطح الاستجابة والتصميم التجريبي للمزيج الأمثل لإزالة الألوان من الأصباغ باستخدام اتحاد ميكروبي بحري تم جمعه من ساحل البحر بجدة: التعريف الجزيئي، وتوصيف المستقلبات، وتنبؤات الإنزيمات، ومحاكاة الديناميات الجزئية من جامعة الملك عبدالعزيز ، وكشف التصحر بمنطقة مكة المكرمة عن طريق تصنيف الصور الجوية باستخدام تقنيات التعلم العميق من جامعة الحدود الشمالية ، وأهمية التخلص الآمن من الأدوية من جامعة الملك عبدالعزيز ، والتعليم الإلكتروني بتوظيف ألعاب الفيديو الرقمية كأداة محاكاة تعليمية للارتقاء بمهارات فحص الموجات فوق الصوتية من جامعة المؤسس ، والتمكين الرقمي لطلاب ذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام والعالي في بيئات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من جامعة المؤسس ، وتطوير نموذج لأنشطة التعليم الإلكتروني القائمة على المحفزات الرقمية ضمن سياق كوفيد-19 وفاعليته في تنمية التفكير فوق المعرفي لدى طلاب التعليم العالي من جامعة المؤسس ، وتطوير أنظمة تعليم إلكترونية ذكية تفاعلية ذات ردود فعل تكيفية بناءً على التحليل متعدد الوسائط للمشاركة الأكاديمية للطلاب من جامعة الملك عبدالعزيز ، وتحليل حركة المشاة من خلال شبكة معقدة من ممرات النقل بمشعر منى من جامعة أم القرى ، وتطوير وتصنيع نظام إدارة مواقف المركبات القائم على IoT LoRa لخدمة الحج والعمرة من جامعة جدة، ومراقبة تدفق الحشود في الأماكن المقدسة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز، والتعداد والتقسيم لدعم صنّاع القرار أثناء الحج عبر شبكة من الطائرات دون طيار من جامعة جدة، ونحو توفير نهج قبول في مفهوم أحضر جهازك الخاص من منظور الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية من جامعة أم القرى ، ونظام أمن لشحن السيارات الكهربائية هوائياً مبنية على تكنولوجيا موجات الميلي متر وأنظمة التشفير من جامعة الملك عبدالعزيز، وتطوير نظام أمني مبتكر مؤلف من شبكة عصبية اصطناعية (عميقة) لكشف التسلل في شبكة سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء في نظم الرعاية الصحية الذكية من جامعة حائل ، ونحو تطوير مصنفات تعلم الآلة لاكتشاف البرمجيات الخبيثة في ملفات PDF من جامعة أم القرى ، وتصور مقترح لتوظيف المنهج الخفي في تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمين وفقاً لرؤية المملكة 2030 (المجتمع المكي أنموذجاً) من جامعة الملك عبدالعزيز ، والانتماء الوطني في الفضاء السيبراني من تعليم جدة ، والعلاقة بين الوعي بالأمن السيبراني وثقافة الانتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية بمنطقة مكة المكرمة من جامعة المؤسس ، وأخيراً أثر الرقمنة على شعور المواطن بالانتماء القومي في المملكة العربية السعودية: يزيد أم ينقص؟ من جامعة الملك عبدالعزيز.