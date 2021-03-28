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“البريد السعودي” يوقع اتفاقية مع مكتبة الملك فهد الوطنية

“البريد السعودي” يوقع اتفاقية مع مكتبة الملك فهد الوطنية
http://almnatiq.net/?p=966085
المناطق - تبوك - منى الريس:

وقعت مؤسسة البريد السعودي ومكتبة الملك فهد الوطنية اتفاقية شراكة تنص على قيام البريد السعودي بالتقاط ونقل وتوزيع الشحنات بالبريد الممتاز من مقر المكتبة إلى جميع مدن ومحافظات المملكة.

وقع الاتفاقية من جانب البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما وقعها من جانب مكتبة الملك فهد الوطنية مدير الشئون المالية والادارية عبد العزيز بن محمد المعمر.

‏‎وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة “الميل الأخير” التي يقدمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في كافة مدن ومحافظات المملكة.‏‎

وتعمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات، كما تأتي تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع والتحول في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

يذكر أن مؤسسة البريد تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الالكتروني، ونجحت في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.

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