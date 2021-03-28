احدث الأخبار

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال
أبرز المواد
 “البريد السعودي” يوقع اتفاقية مع مكتبة الملك فهد الوطنية
منوعات
 السديس: اقتربنا من فتح باب الملك عبدالعزيز في الحرم خلال رمضان
أبرز المواد
 أمير مكة يتوج الفائزين في مسابقة تحدي جامعة كاوست
أبرز المواد
 342 عيادة طبية مجهزة من وزارة الصحة لمدارس عسير
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدشن حملة تطعيم الموظفين بلقاح كورونا
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء توزيع سلال رمضان
أبرز المواد
 مصر.. السيسي يوجه بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة
أبرز المواد
 صورة جوية تظهر عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تغلق مسجدًا في تبوك بعد ثبوت إصابة بكورونا.. وإعادة فتح 9 مساجد
أبرز المواد
 محافظ أملج يكرم شباب الشبعان
منطقة تبوك
 أمانة عسير تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بالمنطقة
منطقة عسير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال

أبرز المواد
“البريد السعودي” يوقع اتفاقية مع مكتبة الملك فهد الوطنية

“البريد السعودي” يوقع اتفاقية مع مكتبة الملك فهد الوطنية

منوعات
السديس: اقتربنا من فتح باب الملك عبدالعزيز في الحرم خلال رمضان

السديس: اقتربنا من فتح باب الملك عبدالعزيز في الحرم خلال رمضان

أبرز المواد
أمير مكة يتوج الفائزين في مسابقة تحدي جامعة كاوست

أمير مكة يتوج الفائزين في مسابقة تحدي جامعة كاوست

أبرز المواد

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 8.6 مليارات ريال
http://almnatiq.net/?p=966096
المناطق - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 65.24 نقطة ليقفل عند مستوى 9482.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، وأسلاك، والمجموعة السعودية، وملاذ للتأمين، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وعذيب للاتصالات، وأسواق عبدالله العثيم، وساسكو، وسويكورب وابل ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.40%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، والإنماء، وإعمار، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، ومتطورة، والجوف، وصادرات، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 22.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23733.30 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 848 صفقة.

روابط ذات صلة

السديس: اقتربنا من فتح باب الملك عبدالعزيز في الحرم خلال رمضان

السديس: اقتربنا من فتح باب الملك عبدالعزيز في الحرم خلال رمضان
أمير مكة يتوج الفائزين في مسابقة تحدي جامعة كاوست

أمير مكة يتوج الفائزين في مسابقة تحدي جامعة كاوست
342 عيادة طبية مجهزة من وزارة الصحة لمدارس عسير

342 عيادة طبية مجهزة من وزارة الصحة لمدارس عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*