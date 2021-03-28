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أكثر من 30 ألف مخالفات لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

أكثر من 30 ألف مخالفات لتدابير “كورونا” خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=966102

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 (30306) مخالفات، وذلك للمدة من 8 إلى 14 شعبان 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(9915)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7222)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4112)، ومنطقة القصيم بـ(2375)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1697)، ومنطقة الجوف بـ(1241) ، ومنطقة تبوك بـ(861)، ومنطقة الباحة بـ(746)، ومنطقة عسير بـ(676)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(606)، ومنطقة حائل بـ(597)، ومنطقة جازان بـ(181)، ومنطقة نجران بـ(77).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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