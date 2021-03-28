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“صحة الرياض”: 285 مختصًا باشروا أكثر من 34 ألف تدخل اجتماعي خلال 2020

“صحة الرياض”: 285 مختصًا باشروا أكثر من 34 ألف تدخل اجتماعي خلال 2020

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“صحة الرياض”: 285 مختصًا باشروا أكثر من 34 ألف تدخل اجتماعي خلال 2020

“صحة الرياض”: 285 مختصًا باشروا أكثر من 34 ألف تدخل اجتماعي خلال 2020
http://almnatiq.net/?p=966105
المناطق - الرياض:

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، شاركت “صحة الرياض” ممثلة بإدارة الصحة النفسية والاجتماعية، في الاحتفال السنوي بمناسبة “الشهر العالمي للخدمة الاجتماعية 2021م”، وذلك بمشاركة (285) أخصائيًا اجتماعيًا طبيًا في مستشفيات المنطقة.

وأشارت “صحة الرياض”، إلى أن أنشطة الشهر العالمي للخدمة الاجتماعية تستهدف تزويد الأخصائي الاجتماعي بما يحتاجه من تدريب في جوانب مهنية، وتخصصية مهمة تساعده بالقيام بدوره بشكل إيجابي من خلال تبادل الخبرات والآراء مع المتخصصين.

وأكدت “صحة الرياض” أن اقسام الخدمة الاجتماعية في المنشآت الصحية العامة والتخصصية تؤدي دوراً حيوياً في العملية العلاجية، بصفتها حلقة الوصل بين الفريق العلاجي وأسر المرضى، إضافة إلى تقديم الخدمة المباشرة للمرضى، بما يضمن تيسير تنفيذ الخطة العلاجية وتذليل أي معوقات تحد من تعاون المريض في تطبيقها، حيث بلغ عدد التدخلات الاجتماعية خلال العام الماضي  2020م (34138) تدخلاً اجتماعيا، كما أسهمت اقسام الخدمة الاجتماعية الجهود المبذولة في مواجهة أزمة جائحة كورونا من خلال تنفيذ مبادرة “نحن معك” لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لنزلاء المحاجر الصحية في محافظات منطقة الرياض، حيث بلغ عدد الحالات التي جرى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها (3329) حالة.

ونوهت “صحة الرياض” بمشاركة الوكالة المساعدة للخدمات العلاجية ممثلة في إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بما تقوم به من جهود في هذا السياق.

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