رئيس جامعة المجمعة يفتتح مركز لقاحات كورونا الخاص بمنسوبي الجامعة وذويهم

المناطق - الرياض:

افتتح رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن مركز لقاحات كورونا covid-19 الخاص بمنسوبي الجامعة وذويهم، وذلك في مبنى إدارة الجامعة والعمادات المساندة.

وأجرى الدكتور المقرن بعد قص شريط الافتتاح جولة اطلع خلالها على مرافق المركز من العيادات وغرف الانتظار والطوارئ، والذي قامت الجامعة بتجهيز المقر الخاص به.



وعبر خلال الزيارة عن سروره بما اطلع عليه من تجهيزات واستعداد وتنظيم ، مؤكداً بضرورة التعاون بين كافة قطاعات الجامعة لتحقيق الهدف المرجو من المركز، وحث منسوبيها على أخذ اللقاح، مبيناً أن الجامعة سعت من خلال افتتاح هذا المركز للمساهمة في الجهود المبذولة في المكافحة والتصدي لهذه الجائحة، وتخفيف الضغط على المركز الرئيسي للقاحات بالجامعة، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – ، وذلك في سبيل التصدي لهذه الجائحة، والتخفيف من أضرارها، وتوفير الرعاية الصحية بشكل عام، واللقاحات بشكل خاص للمواطن والمقيم على حد سواء وعدم التفريق في ذلك.



هذا وأعلنت الجامعة ممثلة بإدارة الخدمات الطبية عن افتتاح مركز لقاحات كورونا الخاص بمنسوبي الجامعة وذويهم، حيث تم تخصيص موقع إلكتروني خاص يتم الدخول إليه من قبل منسوبي الجامعة، وذلك للحجز وتسجيل مواعيد أخذ اللقاح.

